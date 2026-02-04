Готовность детсада при школе №16 в Серпухове достигла 34%

04 февраля 2026, 14:51

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание дошкольного отделения серпуховской школы №16, расположенное на улице Космонавтов, капитально ремонтируют. В настоящее время работы на объекте выполнили на 34%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Площадь здания составляет около трёх тысяч квадратных метров. В ремонте заняты 30 человек, используется одна единица техники.





«В рамках капремонта в детском саду обновят кровлю и фасад, заменят инженерные сети, оконные блоки и пол, возведут межкомнатные перегородки, утеплят и покрасят стены, установят короба вентиляции, новые двери, светильники, оборудование и мебель, а также модернизируют пищеблок», — говорится в сообщении.