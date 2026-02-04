Капремонт основного корпуса гимназии №23 в Химках завершат летом
Видео: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Основной корпус гимназии №23, расположенный на улице Тюкова в химкинском микрорайоне Сходня, капитально ремонтируют. Сдать обновлённое здание в эксплуатацию должны до начала нового учебного года. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
В настоящее время на объекте завершили демонтаж и приступили к общестроительным и отделочным работам.
«В рамках капитального ремонта в корпусе обновят кровлю, фасад, входные группы, проведут отделку помещений, заменят все инженерные сети и сантехнику, установят новую мебель и оборудование», — говорится в сообщении.Работы проводятся по областной госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».