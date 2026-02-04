В девяти округах Московской области восстановили дорожные знаки
Работу по ремонту и восстановлению выцветших, повреждённых и отсутствующих дорожных знаков провели специалисты Мосавтодора в девяти подмосковных округах. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Знаки привели в порядок как в городах, так и в малых населённых пунктах.
«В городской черте дорожные знаки починили на улице Михеенко в Хотькове Сергиево-Посадского округа, на улице Калинина в Лотошине, на улице Софьи Петровской в Егорьевске, на улице Московская в Чехове и на улице Тарасовская в Королёве», — говорится в сообщении.Кроме того, ремонтные и восстановительные работы состоялись на дорогах в ступинской деревне Тростники, деревне Борзые под Истрой, деревне Малая Дубна Орехово-Зуевского округа, в деревне Калицыно округа Лотошино и на Осташковском шоссе в мытищинской деревне Подрезово.