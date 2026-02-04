В девяти округах Московской области восстановили дорожные знаки

04 февраля 2026, 12:56

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Работу по ремонту и восстановлению выцветших, повреждённых и отсутствующих дорожных знаков провели специалисты Мосавтодора в девяти подмосковных округах. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Знаки привели в порядок как в городах, так и в малых населённых пунктах.





«В городской черте дорожные знаки починили на улице Михеенко в Хотькове Сергиево-Посадского округа, на улице Калинина в Лотошине, на улице Софьи Петровской в Егорьевске, на улице Московская в Чехове и на улице Тарасовская в Королёве», — говорится в сообщении.