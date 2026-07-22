Готовность детсада с начальной школой в Домодедове достигла 80%

22 июля 2026, 09:28

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Образовательный центр, в который входит детский сад и младшая школа, строят на территории коттеджного посёлка «Юсупово Вилладж» рядом с деревней Юсупово округа Домодедово. Сейчас объект готов на 80%. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.





Общая площадь здания с тремя надземными и одним подземным этажом составляет около 2 900 квадратных метров. На первом этаже предусмотрены групповые помещения для детей трёх-четырёх лет, пищеблок и постирочная, на втором — четыре групповых помещения для воспитанников пяти-семи лет, кабинеты для дополнительных занятий и спортзал, а на третьем — классы для детей семи-десяти лет.



«Сейчас на объекте монтируют инженерные коммуникации и занимаются отделкой помещений. На прилегающей территории начались работы по благоустройству», — говорится в сообщении.