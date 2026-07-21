В Подмосковье отметили 140 случаев повреждения газопроводов из-за незаконных работ
Мособлгаз с начала года зафиксировал 140 случаев повреждения газопроводов из-за несанкционированных земляных работ. Такие данные привели в пресс-службе ведомства.
В связи с сезонным ростом строительных работ там напомнили о необходимости согласовывать любые раскопок в охранных зонах. Только за лето, с 1 июня, аварийные бригады устранили 66 подобных повреждений.
«Всего с начала года специалисты Мособлгаза ликвидировали повреждения на 140 объектах газовой инфраструктуры, произошедших в результате незаконных земляных работ. Временное прекращение подачи газа в результате этих инцидентов затронуло более 1200 жителей многоквартирных домов и свыше 1000 частных домохозяйств по всей Московской области», – рассказали в ведомстве.В Мособлгазе напомнили строительным организациям, подрядчикам и частным лицам, что проведение любых земляных работ на территории региона требует предварительного согласования с газовой службой.
Необходимо получить письменное разрешение в районной эксплуатационной службе филиала Мособлгаза. Не менее чем за три рабочих дня до начала механизированной или ручной раскопки требуется вызвать представителя газовой службы на место проведения работ, позвонив в местную эксплуатационную службу.
Подать заявку на услугу «Выдача разрешений на производство земляных работ в охранных зонах» можно через личный кабинет клиента на сайте компании.
В ведомстве добавили, что за нарушение правил работ в охранных зонах предусмотрена административная ответственность.