В Подмосковье отметили 140 случаев повреждения газопроводов из-за незаконных работ

21 июля 2026, 22:22

оригинал Фото: пресс-служба Мособлгаза

Мособлгаз с начала года зафиксировал 140 случаев повреждения газопроводов из-за несанкционированных земляных работ. Такие данные привели в пресс-службе ведомства.





В связи с сезонным ростом строительных работ там напомнили о необходимости согласовывать любые раскопок в охранных зонах. Только за лето, с 1 июня, аварийные бригады устранили 66 подобных повреждений.

«Всего с начала года специалисты Мособлгаза ликвидировали повреждения на 140 объектах газовой инфраструктуры, произошедших в результате незаконных земляных работ. Временное прекращение подачи газа в результате этих инцидентов затронуло более 1200 жителей многоквартирных домов и свыше 1000 частных домохозяйств по всей Московской области», – рассказали в ведомстве.