Третий этап благоустройства парка Усадьбы «Раменское» закончат в этом году

21 июля 2026, 17:41

оригинал А. Воробьёв (в центре) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Третий этап благоустройства парка Усадьбы «Раменское», лесопарка «Восьмидорожье» и зоны отдыха в селе Софьино завершат в этом году. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв приехал в Раменский муниципальный округ проверить ход работ и поговорить с жителями.





Во встрече участвовал зампред думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган.



Обновление самого парка в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» проводили в 2021-2023 годах. А в прошлом году стартовало благоустройство набережной Борисоглебского озера. Её открыли месяц назад. Полностью завершить третий этап рассчитывают к концу августа.

«Очень приятно находится в месте, которое полюбили жители. У нас в Подмосковье реализуется большая программа благоустройства. Сегодня заехали проверить готовность одного из знаковых объектов – набережной Борисоглебского озера. В парке Усадьбы «Раменское» завершается третий этап проекта. Сам парк мы обновили ранее, а в этом году открыли набережную. На территории появились удобные дорожки, четыре зоны отдыха, включая беседку. Установили качели, шезлонги, скамейки, высадили деревья и кустарники. Для безопасности посетителей мы монтируем камеры видеонаблюдения и современные системы освещения», – сказал Воробьёв.

А. Воробьёв (справа) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

«Проект реализуется по губернаторской программе. Жители активно поддерживали благоустройство парка и набережной. Проект удался – люди благодарили за великолепный парк. В это уютное место хочется возвращаться, отдохнуть с семьёй, друзьями, почитать книгу, поиграть в шахматы. Люди здесь занимаются спортом. Это место является частью памятника культурного наследия регионального значения – Усадьбы «Раменское», – сказал Коган.

А. Воробьёв (в центре) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

«В парке появилось много молодых деревьев, и это очень приятно. Есть прекрасные точки для прогулок с детьми – аттракционы, детские площадки, площадки для воркаута. Здесь хочется проводить время с друзьями. Мы очень гордимся нашим парком. Тут постоянно появляется что-то новое. Например, есть домик для белочек, сделали прекрасные беседки близко к воде», – поделилась местная жительница Оксана Москвина.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО