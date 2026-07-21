Третий этап благоустройства парка Усадьбы «Раменское» закончат в этом году
Третий этап благоустройства парка Усадьбы «Раменское», лесопарка «Восьмидорожье» и зоны отдыха в селе Софьино завершат в этом году. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв приехал в Раменский муниципальный округ проверить ход работ и поговорить с жителями.
Во встрече участвовал зампред думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган.
Обновление самого парка в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» проводили в 2021-2023 годах. А в прошлом году стартовало благоустройство набережной Борисоглебского озера. Её открыли месяц назад. Полностью завершить третий этап рассчитывают к концу августа.
«Очень приятно находится в месте, которое полюбили жители. У нас в Подмосковье реализуется большая программа благоустройства. Сегодня заехали проверить готовность одного из знаковых объектов – набережной Борисоглебского озера. В парке Усадьбы «Раменское» завершается третий этап проекта. Сам парк мы обновили ранее, а в этом году открыли набережную. На территории появились удобные дорожки, четыре зоны отдыха, включая беседку. Установили качели, шезлонги, скамейки, высадили деревья и кустарники. Для безопасности посетителей мы монтируем камеры видеонаблюдения и современные системы освещения», – сказал Воробьёв.
Он добавил, что, помимо набережной, в Раменском, идёт благоустройство большого лесопарка «Восьмидорожье» площадью 50 гектаров с пешеходными дорожками и лыжной трассой, детскими и спортивными площадками, пунктами проката и общепита.
На набережной Борисоглебского озера обустроили комфортные пешеходные дорожки, современные зоны отдыха со скамейками и качелями, сделали смотровую площадку и беседку. На территории высадили деревья и кустарники.
«Проект реализуется по губернаторской программе. Жители активно поддерживали благоустройство парка и набережной. Проект удался – люди благодарили за великолепный парк. В это уютное место хочется возвращаться, отдохнуть с семьёй, друзьями, почитать книгу, поиграть в шахматы. Люди здесь занимаются спортом. Это место является частью памятника культурного наследия регионального значения – Усадьбы «Раменское», – сказал Коган.
Он добавил, что важно было сохранить историческое наследие, не нарушая исторического облика усадьбы.
«В парке появилось много молодых деревьев, и это очень приятно. Есть прекрасные точки для прогулок с детьми – аттракционы, детские площадки, площадки для воркаута. Здесь хочется проводить время с друзьями. Мы очень гордимся нашим парком. Тут постоянно появляется что-то новое. Например, есть домик для белочек, сделали прекрасные беседки близко к воде», – поделилась местная жительница Оксана Москвина.
По инициативе жителей в парке Усадьбы «Раменское» проводятся спортивные турниры.
Директор дирекции парков Раменского муниципального округа Анна Юсупова рассказала, что после благоустройства посещаемость парка, который создали в 1950-х годах, выросла в три раза – более чем до миллиона человек в год
В ближайшее время планируют приступить также к обустройству зоны отдыха в селе Софьино. На общественной территории возле администрации обновят твёрдые покрытия, систему освещения, проведут озеленение.