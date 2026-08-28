Готовность детсада в красногорском ЖК «Ильинские луга» приблизилась к 30%

28 августа 2026, 13:08

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Детский сад, рассчитанный на 350 воспитанников, строят в составе жилого комплекса «Ильинские луга» на территории деревни Глухово округа Красногорск. В настоящее время готовность здания достигла 27%. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.





Застройщик возводит объект за свой счёт в рамках договора о комплексном развитии территории. Работы стартовали в апреле текущего года.





«В детском саду обустроят 14 помещений для групп со своими игровыми, спальнями, буфетными, санузлами и раздевалками, физкультурный и музыкальный залы, кабинеты психолога и логопеда, медпункт с процедурной и изолятором и пищеблок полного цикла», — говорится в сообщении.