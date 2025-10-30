Готовность детсада в ленинском ЖК «Первый Южный» приблизилась к 40%
Детский сад, рассчитанный на 330 воспитанников, строят в составе жилого комплекса «Первый Южный» на территории деревни Тарычево Ленинского городского округа. Сейчас готовность объекта составляет 39%. Об этом сообщает пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Ход работ, начавшихся в феврале текущего года, проверили инспекторы ведомства.
«Сейчас на объекте полностью завершили работы по возведению подземной части здания, ведётся монтаж конструкций надземной части», — говорится в сообщении.Здание будет трёхэтажным, его общая площадь составит более 4,5 тыс. квадратных метров. На первом этаже предусмотрены помещения для ясельной и младшей групп, на втором — для средней, а на третьем — для дошкольников.
Завершить строительство планируется в июле 2027 года.