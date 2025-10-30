На участке трассы М-11 в Солнечногорске с 1 по 8 ноября будут перекрывать проезд
Временные ограничения движения введут на 58-м километре федеральной трассы М-11 «Нева» на территории городского округа Солнечногорск с 1 по 8 ноября. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на госкомпанию «Автодор».
Проезд будут перекрывать с восьми вечера до семи утра.
«На указанном участке будут менять верхний слой асфальтобетонного покрытия. В связи с этим движения временно не будет на территории транспортной развязки и пункта взимания платы», — отмечается в сообщении.Автомобилистов просят быть внимательными и заранее продумывать маршруты поездок, учитывая ограничения.
