Готовность детсада в мытищинском ЖК «Белый Град» достигла 18%
Детский сад, рассчитанный на 350 воспитанников, строят в составе жилого комплекса «Белый Град» рядом с деревней Челобитьево городского округа Мытищи. Готовность объекта в настоящее время составляет 18%. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Объект начали возводить в сентябре минувшего года. Сдать его в эксплуатацию планируют в третьем квартале 2027 года.
«Сейчас на площадке прокладывают наружные сети и возводят монолитный каркас», — отмечается в сообщении.Согласно проекту, в здании общей площадью около 4 300 квадратных метров обустроят 14 помещений для групп со своими игровыми, спальнями, санузлами и раздевалками, физкультурный и музыкальный залы, пишеблок, медпункт, постирочную, административные и технические помещения.