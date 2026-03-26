Готовность детсада в мытищинском ЖК «Белый Град» достигла 18%

26 марта 2026, 12:42

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Детский сад, рассчитанный на 350 воспитанников, строят в составе жилого комплекса «Белый Град» рядом с деревней Челобитьево городского округа Мытищи. Готовность объекта в настоящее время составляет 18%. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.





Объект начали возводить в сентябре минувшего года. Сдать его в эксплуатацию планируют в третьем квартале 2027 года.





«Сейчас на площадке прокладывают наружные сети и возводят монолитный каркас», — отмечается в сообщении.