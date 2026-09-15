В Коломне водители впервые в России соревновались с беспилотным автобусом

15 сентября 2026, 21:46

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Коломне прошло первое в России состязание искусственного интеллекта и профессиональных водителей автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.





Беспилотная «Газель» по итогам дебютного заезда заняла шестое место в турнирной таблице.



Необычное соревнование можно было наблюдать на межрегиональном конкурсе профессионального мастерства водителей автобусов, организованного Мострансавто. На площадке встретились 22 лучших водителя от 10 транспортных предприятий страны. Участником заезда впервые стал искусственный интеллект. Алгоритм управлял опытным образцом на базе серийной электрической «Газели».

«Беспилотную систему разработала команда «Автороботикс» с участием инженеров и исследователей МФТИ и МАДИ. Автомобиль оснащён лидарами, камерами, навигационными модулями и вычислительным комплексом. Система в режиме реального времени распознаёт объекты, оценивает дорожную обстановку, выстраивает траекторию и управляет движением», – рассказали в МТДИ.