В Звенигородском музее пройдёт встреча с художником Лианозовской группы Зевиным

15 сентября 2026, 21:32

оригинал Е. Зевин (Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО)

В Звенигородском государственном музее-заповеднике 19 сентября состоится встреча с народным художником России Евгением Зевиным. Она будет проходить в рамках выставки «Никологорские фантазии», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Евгений Михайлович расскажет, как рождается его многогранная живопись, поделится историями создания своих самых известных произведений. Каждый посетитель сможет задать художнику вопросы о творчестве и жизненном пути.

«Евгений Зевин вошёл в историю отечественного искусства как один из самых молодых участников знаменитой Лианозовской группы – объединения представителей неофициального искусства. Талант мастера был признан очень рано. Его работы полюбились искушённым ценителям искусства, успешно продавались на крупнейших мировых аукционах Sotheby's и Phillips. Об уровне признания художника говорит и то, что одна из его масштабных персональных выставок с успехом прошла в стенах Государственного Русского музея», – рассказали в министерстве.