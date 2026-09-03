Готовность детсада в ЖК «Жаворонки Клаб» достигла 36%

03 сентября 2026, 17:22

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Детский сад, рассчитанный на 260 воспитанников, строят в составе жилого комплекса «Жаворонки Клаб» на территории деревни Митькино Одинцовского округа. В настоящее время объект готов на 36%. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.





Здание будет трехэтажным, его общая площадь составит свыше 4 300 квадратных метров. Внутри оборудуют 11 помещений для групп со своими игровыми, спальнями, буфетами, санузлами и раздевалками, музыкальный и спортивный залы, а также кабинеты логопеда и психолога.





«На объекте уже залили фундамент и возвели монолитные конструкции двух первых этажей. Сейчас строители армируют стены и колонны третьего этажа и занимаются кладкой и внутренних и наружных стен», — говорится в сообщении.