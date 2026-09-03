В Долгопрудном до конца 2031 года построят производство металлических изделий
В Долгопрудном появится завод по производству металлических изделий и механической обработке. Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Проект ООО «Завод механических деталей» планируют реализовать до конца 2031 года.
«В рамках инвестпроекта построит завод площадью 3750 квадратных метров. Инвестиции оцениваются в 400 миллионов рублей. Инвестору по региональной программе выделили земельный участок площадью 75 000 «квадратов» без проведения торгов. В результате реализации проекта на предприятии создадут порядка 30 рабочих мест», – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Инвестор построит одноэтажное производственно-складское здание со слесарным, токарным и фрезеровочным цехами, а также офисами для персонала и складом для готовой продукции.
Сегодня у компании уже есть действующее производство площадью в Мытищах. Переезд предприятия в Долгопрудный позволит увеличить производственные мощности на 200%.
Земельный участок инвестору предоставили в рамках программы поддержки, известной под номером постановления «272». Механизм позволяет компаниям получать участки без торгов при условии выполнения инвестиционных обязательств. После их исполнения инвестор вправе выкупить землю за 15% от кадастровой стоимости.
Подобрать площадку под инвестпроект в Московской области можно на инвестиционной карте региона.