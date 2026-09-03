С остановок в 13 округах Подмосковья смыли граффити и незаконную рекламу

03 сентября 2026, 17:21

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Вандальные надписи и рисунки, а также незаконную рекламу убрали с остановочных павильонов на 15 дорогах в 13 округах Московской области специалисты Мосавтодора. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





В частности, граффити удалили с остановок на улице Гагарина в Орехово-Зуеве, на улице Дзержинского в Ивантеевке, на дороге в посёлке Новодрожжино Ленинского округа, на Советской улице в микрорайоне Первомайский в Королёве и на Асфальтовой улице в СНТ «Овощевод» в Богородском округе.





«Рекламу убрали с остановок на Интернациональной улице в посёлке Фряново округа Щёлково, на Песковском шоссе в посёлке Радужный под Коломной, на Тимоновском шоссе в Солнечногорске, на Колхозной улице в Подольске, на Первомайской улице в Лосино-Петровском, на Керамической улице в Балашихе, а также на Первомайской улице в посёлке Запрудня и на улице 1-й Ленстрой в посёлке Вербилки Талдомского округа», — говорится в сообщении.