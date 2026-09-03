Расписание электричек Казанского направления меняется с 3 сентября

03 сентября 2026, 17:03

Видео: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов Казанского направления изменится с 3 сентября из-за путевых работ на перегоне между станциями Денежниково и Старожилово, а также замены стрелочного перевода на станции Люберцы-1. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.





Ремонт на перегоне будут проводить 3,7,8 и 16 сентября в период между 7:50 до 10:30, а на станции Люберцы-1 — с 23:45 4 сентября до 6:45 5 сентября и в те же часы 5-6 сентября.





«В связи с этим у части электричек изменится время отправления и прибытия, длина маршрута и число остановок. Некоторые составы временно отменят», — говорится в сообщении.