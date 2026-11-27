27 ноября 2026, 10:14

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

17-этажный дом на 705 квартир со встроенным детским садом возводят в составе жилого комплекса «Поварово-Молодёжный-2» на Школьной улице в посёлке Поварово округа Солнечногорск. В настоящее время готовность объекта достигла 61%. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления строительного надзора Московской области.





Детский сад займёт в здании площадь более 1 200 квадратных метров.





«В жилой части постройки большинство квартир будут однокомнатными. Кроме того, там разместят 235 двухкомнатных, 35 трехкомнатных и 12 четырехкомнатных квартир. На первом этаже около 1 100 метров отведут под коммерческие объекты — магазины, кафе и салоны красоты, а в подземной части здания сделают кладовки», — говорится в сообщении.