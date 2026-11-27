27 ноября 2026, 09:24

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Воспитательно-образовательный комплекс, включающий школу на 500 учеников и детский сад на 120 воспитанников, строят в составе ЖК «Легенда Коренёво» на территории посёлка Красково округа Люберцы. О ходе работ рассказали в министерстве жилищной политики Московской области.





В настоящее время в здании уже завершили кладочные работы, ведётся устройство кровли и возведение трансформаторной подстанции, которая обеспечит объект электричеством.



