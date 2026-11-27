В Люберцах рассказали о ходе строительства комплекса со школой и детсадом
Воспитательно-образовательный комплекс, включающий школу на 500 учеников и детский сад на 120 воспитанников, строят в составе ЖК «Легенда Коренёво» на территории посёлка Красково округа Люберцы. О ходе работ рассказали в министерстве жилищной политики Московской области.
В настоящее время в здании уже завершили кладочные работы, ведётся устройство кровли и возведение трансформаторной подстанции, которая обеспечит объект электричеством.
Компания-девелопер строит объект за свой счёт в рамках договора о комплексном развитии территории.«В школьной части комплекса разместят универсальные и специализированные учебные кабинеты, двухэтажный библиотечно-информационный центр, актовый зал, спортивную зону, художественные студии и мастерские, а в детском саду обустроят помещения для групп и музыкальный и физкультурный залы», — говорится в сообщении.