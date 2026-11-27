В Красногорске построят многоквартирный дом с поликлиникой
Дом на 923 квартиры с взросло-детской поликлиникой на 102 посещения за смену построят в составе жилого комплекса «Гранель Аникеевский» на территории села Николо-Урюпино округа Красногорск. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Здание общей площадью свыше 59 тысяч квадратных метров будет состоять из пяти 14-этажных корпусов.
«Площадь поликлиники составит около 557 квадратных метров. Медучреждение будет работать в две смены, так что за сутки помощь врачей смогут получить более 200 пациентов», — говорится в сообщении.В здании также откроют аптеку, 17 магазинов, ателье, салон красоты и два кафе. Кроме того, проектом предусмотрено создание помещения клубного типа.