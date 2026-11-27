27 ноября 2026, 09:39

оригинал Фото: istockphoto.com/Rost-9D

Около 12,6 млрд рублей планируется выделить в Московской области на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт спортивных объектов в 2027 году. Об этом рассказал председатель Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Олег Жолобов, сообщает пресс-служба регионального парламента.





Всего в программу на будущий год включены 18 спорткомплексов, ФОКов и стадионов.





«Финансирование в объёме около 12,6 млрд рублей позволит завершить целый ряд долгожданных проектов и начать новые. Реконструировать и построить планируется восемь объектов в Истре, Кашире, Дмитрове, Можайске, Люберцах, Ликино-Дулёве, Реутове и Клину. А капитальный ремонт проведут на 11 объектах», — сказал Жолобов.