В Подмосковье проведут Единый день профилактики детского травматизма на ж/д
Единый день профилактики детского травматизма на ж/д проведёт Московская железная дорога в четверг, 28 августа. Одной из центральных площадок акции станет подмосковная станция Апрелевка. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
В рамках акции на станции обустроят тематическую зону и проведут там викторину на знание правил безопасности на железной дороге.
«Победители викторины получат в подарок сувениры. Кроме того, всем пассажирам будут раздавать тематические брошюры», — говорится в сообщении.Акция начнётся в 13:30. Её проведут железнодорожники совместно с представителями транспортной полиции и местной администрации.
Ещё одной площадкой акции станет станция Щукинская в Москве. Там начало намечено на 9 утра.