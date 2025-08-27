В Подмосковье проведут Единый день профилактики детского травматизма на ж/д

27 августа 2025, 13:42

оригинал Фото: istockphoto.com/Serjio74

Единый день профилактики детского травматизма на ж/д проведёт Московская железная дорога в четверг, 28 августа. Одной из центральных площадок акции станет подмосковная станция Апрелевка. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.





В рамках акции на станции обустроят тематическую зону и проведут там викторину на знание правил безопасности на железной дороге.





«Победители викторины получат в подарок сувениры. Кроме того, всем пассажирам будут раздавать тематические брошюры», — говорится в сообщении.