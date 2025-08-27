В Ликино-Дулёве завершили строительство газовой котельной

27 августа 2025, 12:20

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Современную газовую котельную мощностью 6,9 МВт построили в городе Ликино-Дулёво Орехово-Зуевского округа взамен устаревшей и экологически небезопасной. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.





Новая котельная получила свидетельство о соответствии проектной документации и скоро будет запущена в эксплуатацию.





«Котельная построена в рамках реализации концессионного соглашения между окружной администрацией и компанией «Интеллектуальные Коммунальные Системы Орехово-Зуево», — отмечается в сообщении.