В Ликино-Дулёве завершили строительство газовой котельной
Современную газовую котельную мощностью 6,9 МВт построили в городе Ликино-Дулёво Орехово-Зуевского округа взамен устаревшей и экологически небезопасной. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Новая котельная получила свидетельство о соответствии проектной документации и скоро будет запущена в эксплуатацию.
«Котельная построена в рамках реализации концессионного соглашения между окружной администрацией и компанией «Интеллектуальные Коммунальные Системы Орехово-Зуево», — отмечается в сообщении.Ранее сообщалось, что в июне текущего года в Ликино-Дулёве завершилось строительство котельной на улице Текстильщиков. Всего в округе ведётся строительство четырёх котельных.