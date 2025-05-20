Готовность физкультурно-оздоровительного комплекса в Лобне составляет 35%

В Наро-Фоминске стартовало первенство России по кикбоксингу среди юношей, девушек, юниоров и юниорок. Турнир, который собрал более 1500 участников со всей страны, стал рекордным по числу спортсменов в истории российского кикбоксинга, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.