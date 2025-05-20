Готовность физкультурно-оздоровительного комплекса в Лобне составляет 35%

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области
В Лобне продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Ленина. Как сообщил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский, завершение работ запланировано на конец 2025 года.
«Ежедневно здесь трудятся 35 рабочих и 3 единицы техники. Завершаются монолитные работы, ведётся гидроизоляция стен подвала, монтаж металлоконструкций», — отметил Туровский.
Фото: Министерство строительного комплекса Московской области
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Дайана Хусинова