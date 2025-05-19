В Подмосковье стартует обновление территорий-победителей Всероссийского конкурса

Фото: t.me/vorobiev_live
В Подмосковье начинается благоустройство территорий, победивших в прошлом году во Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Семь лет назад в Коломне старт конкурсу дал президент. За это время Московская область одержала 46 побед и реализовала 37 проектов по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Мы приведём в порядок визитную карточку Ликино-Дулёва – парк «ЛиАЗ». Там будет несколько тематических зон. Основа концепции – внешний вид автобуса ЛиАЗ-677 «Луноход». Создадим книжный двор с кинотеатром, коворкинг, площадки для игр, спорта и выгула собак. Для детей появятся игровая площадка, зона для рисования и школьный амфитеатр», – написал Воробьёв в своём ТГ-канале.Другие победители конкурса – Центральная площадь в Истре, сквер «Блюдечко» в Коломне, фонтан на Молодёжной площади в Наро-Фоминске. Новый облик обретут набережная «Северные пруды» в Сергиевом Посаде и Проспект Победы в Ступине.
По словам губернатора, работы по благоустройству этих территорий уже начались. Полностью завершить их планируется в следующем году.
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Лора Луганская