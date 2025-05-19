В Королёве построят детский сад с необычными архитектурными решениями

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Новый детский сад построят в городе Королёве на улице Тихонравова. Облик здания одобрили в Мособлархитектуре, сообщили в пресс-службе ведомства.
Объект станет частью обновлённой городской инфраструктуры в рамках программы реновации жилого фонда Подмосковья.
Плоская кровля детсада станет самостоятельным архитектурным элементом. Её украсит покрытие с геометрическим орнаментом, который визуально соединит здание с пешеходными и игровыми зонами.
В рамках комплексного благоустройства прилегающей территории запланировано озеленение с посадкой декоративных кустарников и деревьев, организация общих спортивных и игровых зон.
Застройщик планирует ввести объект в эксплуатацию в 2028 году.
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«Новый детсад площадью более 4 тыс. кв. м. рассчитан на 225 воспитанников. Дошкольное учреждение разместит девять групп детей от двух до семи лет», – рассказала министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.Здание представляет собой основной трехэтажный объем с примыкающим одноэтажным встроенно-пристроенным блоком. В трёхэтажной части будут расположены групповые ячейки, залы для занятий музыкой и физкультурой, а также медицинский блок. Одноэтажная часть отведена под пищеблок.
«Проект отличается лаконичными, но выразительными архитектурными решениями. Чистота линий подчёркнута игрой фактур и оттенков. Белоснежные нижние этажи придают зданию монументальность. Верхние уровни демонстрируют металлические фасадные ламели бронзового оттенка с оконными проемами, обрамлёнными порталами насыщенного жёлтого цвета. Эти яркие акценты создают жизнерадостный и энергичный тон композиции», – прокомментировала, главный архитектор Московской области. Александра Кузьмина.Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Плоская кровля детсада станет самостоятельным архитектурным элементом. Её украсит покрытие с геометрическим орнаментом, который визуально соединит здание с пешеходными и игровыми зонами.
В рамках комплексного благоустройства прилегающей территории запланировано озеленение с посадкой декоративных кустарников и деревьев, организация общих спортивных и игровых зон.
Застройщик планирует ввести объект в эксплуатацию в 2028 году.
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Лора Луганская