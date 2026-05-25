Готовность капремонта Академии дзюдо в Звенигороде достигла 50%
Капитальный ремонт здания Академии дзюдо, расположенного на улице Московская в городе Звенигород Одинцовского округа, выполнен уже наполовину. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Работы проводятся в рамках региональной госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры.
«Сейчас на объекте завершили демонтаж, проводят общестроительные и отделочные работы, ремонтируют крышу и фасад, а также монтируют инженерные коммуникации», — говорится в сообщении.В обновлённом здании разместится спортзал с трибунами на две с половиной тысячи зрителей. В банном комплексе на первом этаже увеличат количество душевых и раздевалок, сделают сауну, купель с холодной водой и мини-бассейн, а на втором этаже будет ресторан с банкетным залом и административные помещения.
Завершить ремонт планируют в текущем году.