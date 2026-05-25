Юный дзюдоист из Пушкина завоевал медаль первенства России в составе сборной

25 мая 2026, 16:26

Воспитанник спортклуба «Единство» в Пушкине Кирилл Шульгин завоевал серебряную медаль на командном первенстве России по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет. Об этом сообщает пресс-служба городского округа.





Кирилл участвовал в соревнованиях составе сборной Центрального федерального округа.





«По итогам турнира команда ЦФО заняла почётное второе место, продемонстрировав слаженную работу и высокий уровень подготовки», — говорится в сообщении.