Юный дзюдоист из Пушкина завоевал медаль первенства России в составе сборной

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Воспитанник спортклуба «Единство» в Пушкине Кирилл Шульгин завоевал серебряную медаль на командном первенстве России по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет. Об этом сообщает пресс-служба городского округа.



Кирилл участвовал в соревнованиях составе сборной Центрального федерального округа.

«По итогам турнира команда ЦФО заняла почётное второе место, продемонстрировав слаженную работу и высокий уровень подготовки», — говорится в сообщении.
В администрации округа отметили, что успешное выступление на национальном первенстве стало важным достижением в спортивной карьере Кирилла, и пожелали ему дальнейших побед.

Ранее сообщалось, что студентка первого курса фортепианного отдела Московского областного музыкального колледжа имени С.С. Прокофьева в Пушкине Александра Болычевская стала лауреатом международного музыкального конкурса.
Лев Каштанов

