Готовность капремонта большого коллектора в Лосино-Петровском превысила 20%

19 июня 2025, 11:10

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Самотёчный коллектор длиной около шести с половиной километров капитально ремонтируют в Лосино-Петровском, в настоящее время работы выполнены на 22%. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.







«На объекте ведется комплекс строительных мероприятий, включающий разработку грунта, ремонт и установку шпунтов безопасности и прокладку самого трубопровода. Коллектор проходит по семи улицам. В настоящее время работы ведутся на улице Октябрьская, в них задействованы девять человек, используется три единицы техники», — говорится в сообщении.