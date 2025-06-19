«Яндекс Учебник» проведёт Всероссийскую конференцию для учителей информатики

6 июля образовательная платформа «Яндекс Учебник» организует четвёртую Всероссийскую конференцию для преподавателей информатики, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Программа мероприятия охватывает широкий круг тем — от базовых основ до углублённого изучения информатики. Отдельный блок будет посвящён вопросам профессионального образования в колледжах и техникумах (СПО).
Формат мероприятия включает онлайн-доклады и семинары продолжительностью от 15 до 30 минут. Выступления будут идти параллельно, участники смогут самостоятельно выбирать интересующие темы.
В рамках конференции также объявят имена 20 финалистов программы «Кадровый резерв» — инициативы по профессиональному развитию преподавателей информатики. Кроме того, состоится анонс нового сезона программы.
Все зарегистрированные участники получат методические материалы и электронные сертификаты. Участие в конференции бесплатное. Подробности — на сайте.