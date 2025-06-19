«Яндекс Учебник» проведёт Всероссийскую конференцию для учителей информатики

19 июня 2025, 10:58

оригинал Фото: istockphoto / Tippapatt

6 июля образовательная платформа «Яндекс Учебник» организует четвёртую Всероссийскую конференцию для преподавателей информатики, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.