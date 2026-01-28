Готовность капремонта детсада №22 в Апрелевке превысила 40%
Детский сад №22, расположенный на улице Пойденко в городе Апрелевка Наро-Фоминского округа, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнили более чем на 41%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Ремонт ведётся по госпрограмме за счёт регионального бюджета.
«Сейчас в здании общей площадью более тысячи квадратных метров полностью завершили демонтаж и ремонт кровли, продолжаются общестроительные и отделочные работы», — говорится в сообщении.В рамках капитального ремонта в детсаду обновят фасад, входные группы, крышу, проведут внутренние работы, заменят все инженерные сети, установят новую сантехнику, радиаторы, мебель и оборудование, а также благоустроят прилегающую территорию.
Завершить капремонт должны до 1 сентября.