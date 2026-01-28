Готовность капремонта детсада №22 в Апрелевке превысила 40%

28 января 2026, 12:24

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Детский сад №22, расположенный на улице Пойденко в городе Апрелевка Наро-Фоминского округа, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнили более чем на 41%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Ремонт ведётся по госпрограмме за счёт регионального бюджета.





«Сейчас в здании общей площадью более тысячи квадратных метров полностью завершили демонтаж и ремонт кровли, продолжаются общестроительные и отделочные работы», — говорится в сообщении.