Ступинскому гофрокомбинату выделили землю под строительство нового производства
Участок земли площадью 23 гектара выделили Ступинскому гофрокомбинату на льготных условиях — без торгов — под строительство производственно-складского комплекса. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
На предприятии планируют выпускать продукцию из гофрокартона. Инвестиции в проект составляют более четырёх миллиардов рублей.
«Комплекс планируется построить и запустить до 2029 года, а вывести на проектную мощность — до 2035 года. Ежегодно на предприятии планируется выпускать свыше 370 миллионов квадратных метров гофрокартона и изделий из него», — сказала зампред областного правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.Она добавила, что на предприятии создадут 300 рабочих мест.