Ступинскому гофрокомбинату выделили землю под строительство нового производства

28 января 2026, 11:17

оригинал Фото: istockphoto.com/agnormark

Участок земли площадью 23 гектара выделили Ступинскому гофрокомбинату на льготных условиях — без торгов — под строительство производственно-складского комплекса. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.





На предприятии планируют выпускать продукцию из гофрокартона. Инвестиции в проект составляют более четырёх миллиардов рублей.





«Комплекс планируется построить и запустить до 2029 года, а вывести на проектную мощность — до 2035 года. Ежегодно на предприятии планируется выпускать свыше 370 миллионов квадратных метров гофрокартона и изделий из него», — сказала зампред областного правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.