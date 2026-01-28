Строительство детсада в ЖК «1-й Донской» Ленинского округа завершат летом

28 января 2026, 10:04

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Детский сад, рассчитанный на 300 воспитанников, строят в жилом комплексе комфорт-класса «1-й Донской» на территории деревни Сапроново Ленинского округа. Завершить работы планируется в первой половине текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.





Строительство ведётся на средства девелопера в рамках договора о комплексном развитии территории.





«После сдачи объекта в эксплуатацию его передадут муниципалитету», — говорится в сообщении.