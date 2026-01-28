В Чехове завершают строительство детской поликлиники

28 января 2026, 10:20

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Детскую поликлинику, рассчитанную на 500 посещений в смену, строят на улице Мира в Чехове. В настоящее время работы находятся на завершающей стадии. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Сейчас на объекте ведётся пусконаладка всех систем, началась сборка и расстановка мебели, продолжается поставка медицинского оборудования.





«Общая площадь поликлиники составляет свыше 8,6 тыс. квадратных метров. В здании есть отделения педиатрии, неотложной помощи, стоматологии, функциональной диагностики и реабилитации, а также кабинеты узких специалистов, диагностические, прививочные и комнаты здорового ребёнка», — говорится в сообщении.