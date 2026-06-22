Готовность капремонта детсада при школе №16 в Серпухове достигла 80%
Дошкольное отделение серпуховской школы №16, расположенное на улице Космонавтов, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены уже на 80%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.
Ремонт здания общей площадью около трёх тысяч квадратных метров проводится за счёт областного бюджета в рамках региональной программы по развитию социальной инфраструктуры.
«Сейчас в помещениях шпаклюют и красят стены, укладывают линолеум, устанавливают плинтусы, монтируют сантехнику, радиаторы и устройство защиты от молний, занимаются электромонтажными и фасадными работами», — говорится в сообщении.Завершить ремонт и открыть обновлённый детский сад для воспитанников планируется в текущем году.