Подмосковный тхэквондист Хабиб Магомедов взял бронзу на ЧЕ в Сараево
Представитель Московской области Хабиб Магомедов завоевал бронзовую медаль на клубном чемпионате Европы по тхэквондо (ВТФ) «European Club championship». Соревнования прошли в Сараево (Босния и Герцеговина) с 16 по 19 июня, сообщает Министерство физической культуры и спорта региона.
Хабиб Магомедов из УОР № 1 (Краснознаменск) стал бронзовым призёром в весовой категории до 78 кг. Кроме того, подмосковный спортсмен завоевал путёвку на первенство Европы 2026 года среди юниоров и юниорок до 21 года.
Напомним, ранее представительница Московской области Ксения Гусева взяла золото на клубном чемпионате Европы в весовой категории до 51 кг.
Клубный чемпионат Европы по тхэквондо — престижный международный старт, который ежегодно собирает сильнейших юных спортсменов стран Европы.
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