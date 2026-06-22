Подмосковный тхэквондист Хабиб Магомедов взял бронзу на ЧЕ в Сараево

22 июня 2026, 13:16

оригинал Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Представитель Московской области Хабиб Магомедов завоевал бронзовую медаль на клубном чемпионате Европы по тхэквондо (ВТФ) «European Club championship». Соревнования прошли в Сараево (Босния и Герцеговина) с 16 по 19 июня, сообщает Министерство физической культуры и спорта региона.