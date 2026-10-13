Готовность капремонта детсада при школе №7 в Наро-Фоминске достигла 70%
Детский сад №2, являющийся дошкольным отделением школы №7 в Наро-Фоминске, капитально ремонтируют. Сейчас работы выполнены на 70%. Об том сообщает пресс-служба подмосковного министерства строительного комплекса.
Ремонт проводится за счёт областного бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры региона.
«В настоящее время на объекте общей площадью более 920 квадратных метров, расположенном на Школьной улице, идут общестроительные и отделочные работы. Строители обновляют кровлю и фасад, монтируют инженерные коммуникации и благоустраивают прилегающую территорию», — говорится в сообщении.В отремонтированный детский сад привезут новое оборудование и мебель. Завершить ремонт планируют к 1 сентября 2027 года.