В Подмосковье открылся приём заявок на премию «Студент года — 2026»

13 октября 2026, 14:42

оригинал Фото: пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области

Приём заявок на региональный этап российской национальной премии «Студент года — 2026» стартовал в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства информации и молодежной политики.





Участвовать в конкурсе могут студенты высших и средних профессиональных учебных заведений.





«Я приглашаю всех активных студентов Московской области принять участие в региональном этапе, продемонстрировать свои таланты и побороться за звание лучших в стране. Потому что премия «Студент года» — это как раз тот проект, где каждый может заявить о себе и выйти на всероссийский уровень», — сказала министр информации и молодежной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.