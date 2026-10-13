В Подмосковье открылся приём заявок на премию «Студент года — 2026»
Приём заявок на региональный этап российской национальной премии «Студент года — 2026» стартовал в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства информации и молодежной политики.
Участвовать в конкурсе могут студенты высших и средних профессиональных учебных заведений.
«Я приглашаю всех активных студентов Московской области принять участие в региональном этапе, продемонстрировать свои таланты и побороться за звание лучших в стране. Потому что премия «Студент года» — это как раз тот проект, где каждый может заявить о себе и выйти на всероссийский уровень», — сказала министр информации и молодежной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.В программу конкурса входят шесть коллективных и семь индивидуальных номинаций. Они охватывают такие сферы, как спорт, наука, патриотическая деятельность, творчество, медиасфера и волонтёрство.
Заявки принимаются на сайте проекта до 19 октября.