Готовность капремонта детсада «Ручеёк» в Пушкине превысила 67%

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Детский сад «Ручеёк», расположенный в 3-м Акуловском проезде в подмосковном Пушкине, капитально ремонтируют. В настоящее время готовность объекта составляет более 67%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.



Общая площадь здания, построенного 64 года назад, составляет более тысячи квадратных метров. Сейчас там завершили демонтаж и занимаются кровельными, фасадными и отделочными работами, а также заменой инженерных сетей.

«На площадке заняты около 40 человек, используются три единицы техники», — отмечается в сообщении.
В рамках капитального ремонта здание обновят снаружи и изнутри, а также благоустроят прилегающую территорию.

Завершить все работы и сдать детсад в эксплуатацию планируют до конца текущего года.
Лев Каштанов

