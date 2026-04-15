Готовность капремонта детсада «Ручеёк» в Пушкине превысила 67%
Детский сад «Ручеёк», расположенный в 3-м Акуловском проезде в подмосковном Пушкине, капитально ремонтируют. В настоящее время готовность объекта составляет более 67%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Общая площадь здания, построенного 64 года назад, составляет более тысячи квадратных метров. Сейчас там завершили демонтаж и занимаются кровельными, фасадными и отделочными работами, а также заменой инженерных сетей.
«На площадке заняты около 40 человек, используются три единицы техники», — отмечается в сообщении.В рамках капитального ремонта здание обновят снаружи и изнутри, а также благоустроят прилегающую территорию.
Завершить все работы и сдать детсад в эксплуатацию планируют до конца текущего года.