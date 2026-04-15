В Мособлдуме обсудят содержание и ремонт лифтов в многоквартирных домах
В Мособлдуме проведут круглый стол на тему «О содержании и ремонте лифтов и лифтового оборудования в многоквартирных домах». Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Мероприятие состоится 21 апреля в 14 часов.
«В обсуждении примут участие депутаты, представители профильных министерств, ведомств, общественных организаций и профессиональных сообществ. Прямая трансляция будет доступна в официальной группе Мособлдумы в соцсети ВК. В комментариях к трансляции жители смогут оставлять свои предложения», – отметили в пресс-службе.Кроме того, желающие могут принять участие в опросе о состоянии лифтов, качестве их обслуживания и безопасности. Опрос проводит Общественная палата Московской области.