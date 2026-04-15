На подмосковных дорогах убрали граффити и незаконную рекламу
Сотрудники «Мосавтодора» провели мониторинг 16 региональных трасс, расположенных в 11 городских и муниципальных округах. После проверки они ликвидировали незаконные рекламные объявления и вандальные надписи на дорожных знаках и остановочных павильонах, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Граффити и надписи были удалены с остановок на 46-м километре Каширского шоссе в Домодедове, в поселке Красково (Люберцы), а также в Подольске — на Объездной дороге в поселке Сосновый Бор и на улице Академика Горячкина в поселке Подольской машинно-испытательной станции.
Незаконную рекламу убрали с павильонов в деревне Граворново (Истра), на Центральной улице села Юрасово (Воскресенск), на Первомайской улице в Лосино-Петровском, в деревне Гребнево (Щёлково), а также в Богородском округе — на Бисеровском шоссе в поселке Рыбхоз, на Центральной улице в деревне Новое Подвязново и на улице Ленина в селе Кудиново.
Привели в порядок и дорожные знаки. Рекламные материалы убрали со знаков на Центральной улице в Балашихе, а также на проспекте Мира, улицах Полевой и Московской во Фрязине. Граффити ликвидировали с указателей на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде.
