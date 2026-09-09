Готовность капремонта детсада «Звёздочка» в Долгопрудном достигла 90%

09 сентября 2026, 17:56

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Детский сад №6 «Звёздочка», расположенный на улице Пацаева в Долгопрудном, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены на 90%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Ремонт в здании общей площадью 2 400 квадратных метров, построенном 46 лет назад, проводят в рамках реализации госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.





«Сейчас на объекте монтируют инженерные коммуникации, занимаются отделкой помещений, собирают и расставляют мебель, а также благоустраивают прилегающую территорию», — говорится в сообщении.