В Вишняковском лесопарке откроется театральная сцена «Мейерхольд»

09 сентября 2026, 17:07

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Балашиха

В день 196-летия Балашихи 12 сентября городской округ встретится с творчеством одного из самых известных режиссёров XX века. В Вишняковском лесопарке откроют новую сцену имени Всеволода Мейерхольда, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Главным событием вечера станет перформанс «Доктор Дапертутто» с Владимиром Кошевым в главной роли. Постановка позволит зрителям встретиться с самим Мейерхольдом и персонажами его спектаклей.

«Создание сцены «Мейерхольд» в Вишняковском лесопарке – не просто открытие новой площадки, а важный шаг в развитии культурного пространства Балашихи. Фестиваль станет данью уважения великому режиссёру, который долгие годы был связан с нашим городом, а также площадкой для новых творческих идей», – отметил глава Балашихи Сергей Юров.