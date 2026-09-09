В Вишняковском лесопарке откроется театральная сцена «Мейерхольд»
В день 196-летия Балашихи 12 сентября городской округ встретится с творчеством одного из самых известных режиссёров XX века. В Вишняковском лесопарке откроют новую сцену имени Всеволода Мейерхольда, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Главным событием вечера станет перформанс «Доктор Дапертутто» с Владимиром Кошевым в главной роли. Постановка позволит зрителям встретиться с самим Мейерхольдом и персонажами его спектаклей.
«Создание сцены «Мейерхольд» в Вишняковском лесопарке – не просто открытие новой площадки, а важный шаг в развитии культурного пространства Балашихи. Фестиваль станет данью уважения великому режиссёру, который долгие годы был связан с нашим городом, а также площадкой для новых творческих идей», – отметил глава Балашихи Сергей Юров.В день фестиваля лесопарк превратится в театральное пространство под открытым небом. Помимо перформанса, гостей ждут живые скульптуры, фотозоны и водные инсталляции.
Музыкальную программу представят солистка Большого театра, народная артистка России Ирина Долженко и солист Большого театра Карлен Манукян. Завершит вечер выступление сборного оркестра под руководством дирижёра Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Арифа Дадашева.
Фестиваль начнётся в 18:30.