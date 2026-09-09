На билетном оборудовании ЦППК разместили 2500 QR-кодов для обратной связи

09 сентября 2026, 17:42

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Около двух с половиной тысяч наклеек с QR-кодами для связи пассажиров с перевозчиком разместили на билетных автоматах, терминалах печати предварительных проездных документов и валидаторах ЦППК. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на компанию.





Наклейки встречаются на 300 станциях без турникетов. Пассажиру достаточно навести смартфон на QR-код и на открывшейся станице выбрать причину обращения. К заявке можно прикрепить фотографию. Код привязан к устройству, на котором размещён, поэтому пассажиру не нужно дополнительно указывать его номер или локацию.





«Более полутора тысяч QR-кодов мы наклеили на валидаторы, более 600 — на терминалы печати предварительных проездных документов и еще 300 — на билетные автоматы. Больше всего наклеек появилось на станциях Горьковского и Ярославского направлений», — рассказала директор по тарифам и маркетингу ЦППК Марина Щагина.