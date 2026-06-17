Готовность капремонта детского сада №22 в Апрелевке превысила 80%

17 июня 2026, 14:43

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Детский сад №22, расположенный на улице Пойденко в городе Апрелевка Наро-Фоминского округа, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены более чем на 80%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Детсад является отделением Апрелевской школы №3. Ремонт там проводится в рамках областной госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры.





«Сейчас в здании общей площадью более тысячи квадратных метров занимаются отделкой помещений, обновлением фасада и кровли и монтажом систем отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции и электроснабжения. На прилегающей территории ведётся благоустройство», — говорится в сообщении.