Готовность капремонта детского сада №22 в Апрелевке превысила 80%
Детский сад №22, расположенный на улице Пойденко в городе Апрелевка Наро-Фоминского округа, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены более чем на 80%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Детсад является отделением Апрелевской школы №3. Ремонт там проводится в рамках областной госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры.
«Сейчас в здании общей площадью более тысячи квадратных метров занимаются отделкой помещений, обновлением фасада и кровли и монтажом систем отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции и электроснабжения. На прилегающей территории ведётся благоустройство», — говорится в сообщении.В отремонтированное здание завезут новую мебель и оборудование. Завершить все работы должны в текущем году.