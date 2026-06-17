В Городском парке Красногорска возобновят кинопоказы под открытым небом
Киносеансы вернутся в обновлённый Городской парк Красногорска по запросу жителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Прошедшее в парке благоустройство и другие вопросы, касающиеся общественных пространств, обсудили с жителями на выездной встрече глава округа Красногорск Дмитрий Волков и депутат Госдумы Сергей Колунов. Мероприятие состоялось в расположенном в парке кафе «Читальня».
«Искренне благодарен жителям за подсказки и обратную связь, которые являются основой развития и преображения нашего любимого Красногорска. В частности, они предложили вновь проводить кинопоказы, которые проходили в парке. Вскоре показы возобновятся», — сказал Дмитрий Волков.Фильмы будут транслировать на сцене в парковом Зелёном театре.