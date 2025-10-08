В Подмосковье с начала года выдали более 66 тысяч градостроительных планов

08 октября 2025, 15:27

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Свыше 66 тысяч градостроительных планов земельного участка (ГПЗУ) выдали в Московской области за три квартала текущего года. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба подмосковного Комитета по архитектуре и градостроительству.





ГПЗУ необходим для проектирования, возведения и реконструкции объектов капитального строительства.





«Более 44 тысяч выданных в этом году градпланов предназначены для строительства жилья. Это на 25% больше, чем в 2024 году, что говорит об активности девелоперов и дальнейших планах по созданию жилых комплексов в Подмосковье», — отмечается в сообщении.