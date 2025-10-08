Работники образования Серпухова получили награды ко Дню учителя
Серпуховским работникам образования вручили областные награды в честь Дня учителя. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Учитель начальной школы Центра непрерывного образования Татьяна Ким с начала спецоперации является активным волонтёром и своим примером вдохновляет ребят на добрые дела. Она изготавливает с учениками подарки к праздникам для бойцов, собирает гуманитарную помощь, участвует в патриотических мероприятиях», – рассказали в администрации.
Во время урока к Ким заглянули руководитель Единого центра поддержки участников СВО и их семей, советник главы округа Лидия Халачева, председатель Комитета ветеранов войны и военной службы Владимир Курилов и замруководителя Ассоциации ветеранов СВО, ветеран боевых действий Александр Худобкин. Татьяна Григорьевна получила почётную медаль.
Медаль «За активную гражданскую позицию и патриотизм» вручили директору Психолого-педагогического и медико-социального центра «Шанс» Елене Акимовой. Кроме того, гости поздравили жену участника СВО, руководителя структурного подразделения Надежду Патц.