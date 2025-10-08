В Серпухове начали ремонтировать дошкольное отделение школы № 18
В подмосковном Серпухове строители приступили к капитальному ремонту дошкольного отделения школы № 18 на улице Юбилейной, 19, в микрорайоне Ивановские дворики, рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.
Сейчас в детском саду наполовину завершили демонтаж старых конструкций и начали ремонт кровли.
Площадь здания составляет 3 619,8 кв. м. Специалисты заменят оконные блоки, возведут межкомнатные перегородки, установят короба вентиляции, утеплят и покрасят стены, заливку и укладку пола выполнят заново. Также поставят новые двери и светильники, модернизируют пищеблок и инженерные системы: водоснабжение, канализацию, отопление и электрическую разводку. Для детского сада закупят новую мебель и оборудование.
Обновленное дошкольное отделение откроет свои двери в 2026 году. В следующем году в Московской области запланирован капитальный ремонт еще 36 детских садов.
