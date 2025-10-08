В Серпухове начали ремонтировать дошкольное отделение школы № 18

08 октября 2025, 14:51

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В подмосковном Серпухове строители приступили к капитальному ремонту дошкольного отделения школы № 18 на улице Юбилейной, 19, в микрорайоне Ивановские дворики, рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.