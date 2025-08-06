Готовность капремонта детского сада «Малютка» в Павловском Посаде превысила 78%

06 августа 2025, 11:18

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Здание детского сада «Малютка», расположенное в Корнево-Юдинском переулке в Павловском Посаде, капитально ремонтируют. В настоящее время работы вошли в завершающую стадию. Об этом сообщили в пресс-служба администрации городского округа.





Сейчас рабочие продолжают обновлять фасад, монтировать кровлю и водосточную систему, отделывать внутренние помещения, устанавливать системы электроснабжения, водоснабжения и канализации. Кроме того, ведётся благоустройство прилегающей территории.





«Уже достигнута готовность 78,4% — это результат слаженного труда 19 специалистов, которые ежедневно вкладывают силы в обновление детского сада», — сказал глава Павлово-Посадского округа Денис Семёнов.