Готовность капремонта детского сада «Малютка» в Павловском Посаде превысила 78%
Здание детского сада «Малютка», расположенное в Корнево-Юдинском переулке в Павловском Посаде, капитально ремонтируют. В настоящее время работы вошли в завершающую стадию. Об этом сообщили в пресс-служба администрации городского округа.
Сейчас рабочие продолжают обновлять фасад, монтировать кровлю и водосточную систему, отделывать внутренние помещения, устанавливать системы электроснабжения, водоснабжения и канализации. Кроме того, ведётся благоустройство прилегающей территории.
«Уже достигнута готовность 78,4% — это результат слаженного труда 19 специалистов, которые ежедневно вкладывают силы в обновление детского сада», — сказал глава Павлово-Посадского округа Денис Семёнов.Он также поблагодарил губернатора Московской области Андрея Воробьёва за то, что в округе капитально ремонтируют детские сады и школы.