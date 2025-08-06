Власти Ступина обсудили ход капремонта поликлиник в посёлках Михнево и Малино

06 августа 2025, 10:46

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

Работы по капитальному ремонту поликлиник в посёлках Михнево и Малино городского округа Ступино были сорваны из-за недобросовестного подрядчика. Теперь за дело взялась другая подрядная организация. Совещание по этой теме провёл глава округа Сергей Мужальских, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В совещании приняли участие с профильные заместители главы округа, члены местного Совета депутатов, представители Ступинской клинической больницы и компании «Россети».





«Новым подрядчиком стало ООО «Воздвиженье». Эта компания зарекомендовала себя как ответственный исполнитель», — отмечается в сообщении.