Власти Ступина обсудили ход капремонта поликлиник в посёлках Михнево и Малино
Работы по капитальному ремонту поликлиник в посёлках Михнево и Малино городского округа Ступино были сорваны из-за недобросовестного подрядчика. Теперь за дело взялась другая подрядная организация. Совещание по этой теме провёл глава округа Сергей Мужальских, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В совещании приняли участие с профильные заместители главы округа, члены местного Совета депутатов, представители Ступинской клинической больницы и компании «Россети».
«Новым подрядчиком стало ООО «Воздвиженье». Эта компания зарекомендовала себя как ответственный исполнитель», — отмечается в сообщении.Ремонт в поликлинике посёлка Малино сейчас в активной фазе. Во второй половине августа там приступят к чистовым работам и благоустройству территории.
В Михневе работы более масштабные. Поликлиника там будет для взрослых и детей, поэтому нужно сделать разные входы и пр. В настоящее время идёт создание нового архитектурного плана объекта.